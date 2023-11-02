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Predictive Analytics: Taking a deeper look at the Ohio State offense

Bryan Moss-Namowicz • TheKnightReport
Staff Writer
@RivalsBmoss

The 6-2 Rutgers Football team is all set to host No. 3 ranked Ohio State this upcoming Saturday afternoon following a bye week.

With help from SportSource Analytics, we here at The Knight Report take a look at the Buckeyes to see what their predictive analytics look like ahead of this weekend's matchup.

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Coming Out Tendencies – First 3 Plays of the Drive

Ohio State
Play Pattern % of time Avg. Drive Scoring % 3 and Out %

Pass-Pass-Pass

7.7%

34.7

42.9%

28.6%

Pass-Pass-Run

4.4%

51.5

75.0%

25.0%

Pass-Run-Pass

15.4%

43.8

35.7%

7.1%

Pass-Run-Run

4.4%

14.0

0.0%

0.0%

Run-Pass-Pass

18.7%

48.8

58.8%

17.6%

Run-Pass-Run

12.1%

43.5

54.5%

9.1%

Run-Run-Pass

14.3%

35.8

53.8%

15.4%

Run-Run-Run

13.2%

29.0

25.0%

33.3%
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