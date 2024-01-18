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One-on-one with Five-Star Rutgers Basketball signee Ace Bailey

Krysten Peek
Staff Writer

Five-star power forward Airious "Ace" Bailey, a Rutgers commit, goes one-on-one with Krysten Peek.

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