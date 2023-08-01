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New Rutgers Football offer: 2026 QB Derek Zammit

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football has offered Wayne (NJ) DePaul Catholic High School class of 2026 quarterback Derek Zammit recently and here's a quick look at him.

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