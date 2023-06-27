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New Rutgers Football offer: 2025 OL Jayden Elijah

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football has offered Matawan (NJ) Matawan Regional High School 2025 offensive lineman Jayden Elijah and here's a quick look at him.


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THE LATEST ON HIS RECRUITMENT...

Rutgers got in a little late to the game here, as the two-sport star (basketball, football) Elijah already has several power-five offers for football. However the good news for the Scarlet Knights is that they have a very good connection Elijah's advisor in Latish Kinsler of Lifestyle Sports Agency, as his nephew Jordan Kinsler currently plays for the Scarlet Knights.

Now in terms of Elijah, it is still very early into his recruitment as he hasn't made many visits just yet, but expect Rutgers to push to get him to campus at least once this summer and potentially a few more times before and during the upcoming season.

FILM...

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