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Inside The Banks: Updated Look At New Jersey's Class Of 2024

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

Every few months, I like to take a look at the top prospects in the Garden State to see how they stack up and where RU stands. Based on performance, my view of the prospects changes over time, and where the Knights fit into the mix is constantly changing as well.

In this edition of Inside The Banks presented by The Scarlet Spotlight Podcast, I take a look at my updated top 10 prospects in the state of New Jersey, including my previous ranking and how that compares to the current Rivals ranking.

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10. Nyier Daniels, OL, Bergen Catholic

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