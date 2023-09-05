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Inside The Banks: Recruits React To Rutgers Win Over Northwestern

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

Rutgers had a dominant performance on Saturday, beating Northwestern 24-7 in SHI Stadium to start the 2023 season at 1-0.

The Scarlet Knights also won on the recruiting trail this weekend, hosting many commits and top prospects for the victory. Today’s Inside The Banks shares reactions from those in attendance (more to be added as they roll in).

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