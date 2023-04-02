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Inside The Banks: Recruits React to April 1st visit with Rutgers Football

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

Rutgers hosted a number of prospects this past weekend, and The Knight Report caught up with many of them following those visits.

This edition of Inside The Banks shares reactions from the prospects who came to Piscataway over the last few days.

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