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Inside The Banks: In-Depth On Pilof's decision, Latest on a top DL recruit

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

Rutgers landed a huge commitment this past weekend when 2024 3-star linebacker Sam Pilof committed to the Scarlet Knights over in-state Wisconsin, as well as other offers from Penn State and Iowa State.

In today's Inside The Banks, we caught up with Pilof to share why the talented linebacker pledged to Greg Schiano's program and what he's going to bring to RU, as well as some scoop on a talented 2024 defensive line target.

The Knight Report caught up with the latest RU commitment to hear more about why he picked the Scarlet Knights.

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IN DEPTH WITH LB COMMIT SAM PILOF....

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