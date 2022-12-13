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COACHSPEAK: Tremayne Anrchrum talks new Rutgers commit Jamichael Davis

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball recently added their second verbal commitment of the 2023 class when McEachern High School (GA) point guard Jamichael Davis took to social media to announce his decision to commit to the program.

To learn more about what RU is getting in their future guard, TKR caught up with McEachern head coach Tremayne Anchrum on a number of topics surrounding Davis.

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