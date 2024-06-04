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COACHSPEAK: Mosley Football HC Tommy Joe Whiddon talks Raedyn Bruens

Richie O'Leary • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football recently landed a new commitment as 2025 Mosley High School (FL) athlete prospect Raedyn Bruens made the call to commit to the Scarlet Knights recently.

The Knight Report decided to reach out to his Head Coach in Tommy Joe Whiddon to learn more about his game and what type of prospect Rutgers is getting in Bruens.

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HOW IS BRUENS ON THE FIELD?: "On the field Raedyn has a high motor and is a relentless competitor."

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