News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-11-29 12:39:55 -0600') }} football Edit

COACHSPEAK: Joe Spagnolo talks new Rutgers commit Ajani Sheppard

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

Rutgers had a surprise commitment on Mondaywhen they landed a pledge from 2023 quarterback Ajani Sheppard of Iona Prep (NY), flipping the local star from Old Dominion.

To learn more about what RU is getting in their future signal caller, TKR caught up with Iona Prep head coach Joe Spagnolo on a number of topics surrounding Sheppard.

GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}