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COACHSPEAK: Atlantic City HC Keenan Wright talks Sah'nye Degraffenreidt
Richie O'Leary
•
TheKnightReport
Publisher
Rutgers Football recently landed a new commitment as 2025 Atlantic City High School (NJ) wide receiver prospect
Sah'nye Degraffenreidt made the call to commit and sign with the Scarlet Knights recently.
The Knight Report decided to reach out to his Head Coach in Keenan Wright to learn more about his game and what type of prospect Rutgers is getting in Degraffenreidt.
HOW IS DEGRAFFENREIDT ON THE FIELD?: "On the field Sah’nye is a fierce competitor and very confident."
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