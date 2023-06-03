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CJ Bell talks new Rutgers offer following strong camp performance
Alex Gleitman
Recruiting Analyst
Rutgers held their first CHOP Elite Camp of the summer on Tuesday and handed out a couple of offers to top performers in attendance.
One of the lucky participants who showed out and earned a scholarship from the Scarlet Knights was
Charles "CJ" Bell, a 2025 athlete, originally from Mansfield, Massachusetts, and now at St. Thomas More in Connecticut.
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