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CJ Bell talks new Rutgers offer following strong camp performance

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

Rutgers held their first CHOP Elite Camp of the summer on Tuesday and handed out a couple of offers to top performers in attendance.

One of the lucky participants who showed out and earned a scholarship from the Scarlet Knights was Charles "CJ" Bell, a 2025 athlete, originally from Mansfield, Massachusetts, and now at St. Thomas More in Connecticut.

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