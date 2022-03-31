 Breaking down the film of 2023 RFootball commit Yazeed Haynes
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Breaking down the film of 2023 RFootball commit Yazeed Haynes

Anthony Siciliano
TheKnightReport.Net

Rutgers Football has added another addition to their class of 2023 and it's North Penn High School (PA) wide receiver Yazeed Haynes and TKR broke down his film, highlighting some his best traits.

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