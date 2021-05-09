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football
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All-Patriot League transfer WR Brandon Sanders details transfer to Rutgers
Richard Schnyderite
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TheKnightReport
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Rutgers Football added yet another transfer this offseason as Bucknell University wide receiver Brandon Sanders announced his decision via social media.
To learn more about the transfer, The Knight Report spoke with Sanders to get the in-depth scoop on how he ended up a Scarlet Knight and his past relationships with some of the coaches and players.
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