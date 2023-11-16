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Ace Bailey + top target Dylan Harper appear in 2025 NBA Mock Draft

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RivalsRichie

The 2025 NBA Draft is still a long ways away, actually it's a little over 19 months away still, but that hasn't stopped some experts from attempting to predict what that draft might look like.

NBA Draft Room has dropped their first 2025 NBA Mock Draft and it features a Rutgers Basketball signee and the program's top remaining recruiting target, both of which going top three overall.

No. 2 OVERALL -- SF ACE BAILEY

NOTES FROM NBA DRAFT ROOM: "Ace has as much upside as any player in his class. Has awesome size for wing and big time ability."

PLAYER COMPARISON: N/A


NOTES FROM NBA DRAFT ROOM: "Harper plays with advanced skill and feel for the game. He isn’t an elite athlete but is a big time offensive talent who just knows how to play and how to win."

PLAYER COMPARISON: James Harden

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