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2024 Rutgers Football commits / targets in latest position rankings

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

With the updated 2024 Rivals250 being unveiled Tuesday, it's time to dive into the position rankings.

Let's take a look at where all the class of 2024 Rutgers Football commits are ranked in the new position rankings.

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COMMITTED PROSPECTS RANKINGS.....

No. 30 Pro-Style QB AJ Surace (Previously: 38)

No. 19 TE Korey Duff (Previously: 19)

No. 45 SDE Tycoolhill Luman (Previously: 44)

No. 46 SDE Tyclean Luman (Previously: 45)

No. 33 ILB Montele Johnson (Previously: Unranked)

No. 52 OLB Samarian Robinson (Previously: 52)

No. 39 S Kaj Sanders (Previously: 34)

No. 52 S Antonio White (Previously: 43)

No. 35 ATH Gabriel Winowich (Previously: 46)

No. 43 ATH Benjamin Black (Previously: Unranked)

No. 67 ATH Dahkari Gilley (Previously: 62)

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