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2024 New York DT Aaris Bethea commits to Rutgers Football

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RivalsRichie

Rutgers Football continues to look good on the recruiting trail this June as they've landed another recruit, this time it was Erasmus Hall (NY) defensive tackle Aaris Bethea who offered up his verbal commitment to the staff.

Bethea is listed as 6-foot-3, 250-pound defensive linemen and is a New York native, where he becomes the first prospect from New York to join Rutgers Football since QB Ajani Sheppard committed back in November 2022.

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With the addition of Bethea, that marks the sixth high school prospect and ninth overall Erasmus Hall graduate to join the Rutgers Football program since 2015. Bethea is also very close with several other top New York prospects who are high up on the Scarlet Knights recruiting board such as WR Korey Duff Jr., WR Josiah Brown and DE Caden Brown.

Stay tuned for more on Bethea and other Rutgers Football recruiting news right here on The Knight Report!

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