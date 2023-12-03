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Who stays? Who Goes? Predicting what Rutgers players will do this offseason

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Now that the regular season is over, there are a lot of decisions that have to be made by several Rutgers Football players as they will make the call if they are done playing college football or will return to the banks for another year.

With that being said, here at The Knight Report we've decided to offer our predictions on what some of the notable Scarlet Knights will do.

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