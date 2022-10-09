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Who do high school coaches want as Rutgers Football's next OC?

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football decided to let go of Offensive Coordinator Sean Gleeson on Sunday afternoon and the program immediately promoted tight ends coach Nunzio Campanile to become the interim Offensive Coordinator / Quarterbacks coach.

Now could he become the permant OC for the Scarlet Knights? It's possible, but in the meantime we here The Knight Report asked a couple of high school coaches on their thoughts on who they want as the next Offensive Coordinator.

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