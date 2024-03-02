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Which recruits are expected to visit Rutgers Football during the spring?

Richie O'Leary • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Although it feels like the 2023 college football season just ended, programs are starting to ramp things up again as Rutgers Football spring ball is only a few weeks away.

With spring ball right around the corner, that also means that the Scarlet Knights coaching staff will gearing up to host a long list of visitors over the next few months, so let's take a look at who's scheduled to visit campus.

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