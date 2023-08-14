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Where does Rutgers Football fall in the new Comprehensive Team Rankings?

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Today, Rivals.com is unveiling its inaugural Comprehensive Team Ranking, which takes into consideration both the high school prospects and transfers signed and on campus to compete this upcoming season.

With that being said, let's take a look at where Rutgers Football fared in the new look rankings according to the 2023 class, which is now on campus.

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COMPREHENSIVE TEAM RANKING -- No. 69 Overall

The Comprehensive Team Ranking is designed to give college football fans a better view of the entire group of players a team signs during the recruiting cycle. That should be music to the ears of any college football fan who wonders just how successful their team has been at upgrading the talent on their roster.


2023 TRANSFER PORTAL RANKING -- No. 88 Overall

2023 HIGH SCHOOL TEAM RANKING -- No. 62 Overall

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