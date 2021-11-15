 Updated Highlight Films for Rutgers Football's verbal commits
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Updated Highlight Films for Rutgers Football's verbal commits

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RivalsRichie

Instead of making you guys here on The Knight Report sort through multiple threads or multiple tweets, we've decide to make this article your one stop shop for all of the CHOP22 commits and targets updated highlight tapes.

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2022 COMMITS.....

2023 COMMIT.....

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