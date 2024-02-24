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Updated 2025 Rutgers Football Recruiting Board

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RivalsRichie
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Now that the 2024 recruiting cycle has finally coming to an end, it's time to switch focus over to the next cycle as Rutgers Football has already landed three verbal commitments from the 2025 class.

With that being said, let's take at where things stand currently with the Scarlet Knights recruiting efforts in the 2025 class and which names people should keep an eye on.

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QUARTERBACK....

TOP TARGET: Sean Ashenfelder (COMMITTED)

THE SKINNY: It appears that the Scarlet Knights are done with quarterback following the commitment of Sean Ashenfelder as OC / QBs coach Kirk Ciarrocca has already begun to shift his attention towards the 2026 quarterback class with only three offers so far.

RUNNING BACK

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