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Tracking which 2025 prospects has Rutgers reached out to on August 1st

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

It’s officially August 1 and that means that class of 2025 recruits can officially start receiving contact from college football coaches for the first time.

One of the easiest ways for coaches to either get in the door or show their love for a prospect is to send them a graphic and so far we’ve seen plenty of graphics posted all over social media.

With that being said, here’s a quick tracker to see which prospects got a graphic from Rutgers so far.

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