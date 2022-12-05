News More News
{{ timeAgo('2022-12-05 09:10:00 -0600') }} football Edit

Tracking the 2023 Rutgers Football Offseason Moves

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Here is your one stop shop this offseason to help track every move for Rutgers Football this offseason, from transfer portal to NFL Draft and more.

HOLIDAY SALE - JOIN NOW & PAY $22 $22 FOR THE YEAR OR $1.83/MONTH!

CLICK HERE TO ACCESS SCHOLARSHIP CHART!
CLICK HERE TO ACCESS SCHOLARSHIP CHART!

DECLARED FOR NFL DRAFT....

TRANSFERRED IN....

TRANSFERRED OUT...

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Football Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}