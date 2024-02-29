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Tracking all things Max Melton in the 2024 NFL Combine

Richie O'Leary • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

The 2024 NFL Draft Combine is happening as we speak in Indianapolis this week and it features one Rutgers Football players in former cornerback Max Melton.

With that being said, we here at The Knight Report are tracking everything about Max Melton and his weekend at the combine including testing numbers, social media posts and more.

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CORNERBACK MAX MELTON

HEIGHT:

WEIGHT:

HAND SIZE:

ARM LENGTH:

WINGSPAN:

NFL COMBINE NUMBERS
DRILL RESULT RANK AMONG POSITION GROUP

40 YARD DASH

.

.

BENCH PRESS

.

.

VERTICAL JUMP

.

.

BROAD JUMP

.

.

THREE CONE DRILL

.

.

HEIGHT ADJUSTED SPEED SCORE

.

.

20 YARD SHUTTLE

.

.

60 YARD SHUTTLE

.

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Stay tuned right here as this link will be updated throughout the week with the latest performance numbers.

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