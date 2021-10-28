 Rutgers Wrestling head coach Scott Goodale talks 2021 Media Day
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TKR TV: Rutgers Wrestling HC Scott Goodale talks 2021 Media Day

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RichieSRivals

Rutgers Wrestling head coach Scott Goodale met with the local press today for the program's annual media day event inside the Athletic Performance Center to discuss the offseason and the upcoming year for his program's upcoming season.

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