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TKR TV: Rutgers Wrestling HC Scott Goodale previews 2022-23 season

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Wrestling head coach Scott Goodale met with the press today for the annual local media day event previewing his team's upcoming 2022-23 season.

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