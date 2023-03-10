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{{ timeAgo('2023-03-10 19:58:03 -0600') }} basketball Edit

TKR TV: Rutgers, Purdue Big Ten Tourney quarters pressers, highlights

Chris Nalwasky • TheKnightReport
Beat Writer
@ChrisNalwasky

Top-seeded Purdue defeated ninth-seeded Rutgers on Friday afternoon in the Big Ten Tournament quarterfinals.

Have a look at both team's post game press conferences below as well as some highlights from the contest.

Video courtesy of the Big Ten Conference.

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RUTGERS PRESS CONFERENCE

PURDUE PRESS CONFERENCE

HIGHLIGHTS

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