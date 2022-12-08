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TKR TV: Rutgers Punter Adam Korsak gets named 2022 Ray Guy Award winner

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie
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Rutgers Football punter Adam Korsak is named the 2022 Ray Guy Award winner, the award annually given to the nation's top punter.

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