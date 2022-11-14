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TKR TV: Rutgers Men's Soccer reacts / celebrates earning an NCAA bid

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RivalsRichie

Here's the exact moment that Rutgers men's soccer team saw their name called in the 2022 NCAA Tournament.

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