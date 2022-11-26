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TKR TV: Rutgers Hoops HC Steve Pikiell talks Central Connecticut postgame

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball head coach Steve Pikiell recaps his program's big 83-49 victory over Central Connecticut State on Saturday afternoon.

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