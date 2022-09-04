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TKR TV: Rutgers Football's game winning drive vs. Boston College

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Here's the entire final drive from Rutgers Football versus Boston College that led the Scarlet Knights to victory.

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