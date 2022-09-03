News More News
{{ timeAgo('2022-09-03 15:20:32 -0500') }} football Edit

TKR TV: Rutgers Football QBs Wimsatt, Simon react to victory

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Following Rutgers Football's 22-21 win over Boston College on Saturday afternoon, Scarlet Knights quarterbacks Evan Simon and Gavin Wimsatt met with the media to talk about the victory, their performances and more.


GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Football Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}