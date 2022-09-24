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TKR TV: Rutgers Football QB Evan Simon talks Iowa postgame

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football quarterback Evan Simon talks with the media following the Scarlet Knights' 27-10 loss to Iowa inside of SHI Stadium today.

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