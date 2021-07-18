 TheKnightReport - TKR TV: Rutgers Football QB commit Gavin Wimsatt's Elite 11 Pro Day
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TKR TV: Rutgers Football QB commit Gavin Wimsatt's Elite 11 Pro Day

Rivals Staff
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Watch every throw from 2022 Rutgers quarterback commit Gavin Wimsatt at the Elite 11 Pro Day.

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