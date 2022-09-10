News More News
{{ timeAgo('2022-09-10 20:20:52 -0500') }} football Edit

TKR TV: Rutgers Football HC Greg Schiano talks Wagner post game

Chris Nalwasky • TheKnightReport
Beat Writer
@ChrisNalwasky

Rutgers Football head coach Greg Schiano talks with the media following the Scarlet Knights' 66-7 win over Wagner

GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Football Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}