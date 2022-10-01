News More News
{{ timeAgo('2022-10-01 21:07:29 -0500') }} football Edit

TKR TV: Rutgers Football HC Greg Schiano talks Ohio State postgame

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football head coach Greg Schiano talks with the media following the Scarlet Knights' 49-10 loss to No. 3 ranked Ohio State inside of Ohio Stadium this afternoon.

GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Football Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}