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TKR TV: Rutgers Football HC Greg Schiano talks Maryland postgame

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football head coach Greg Schiano recaps the team's 37-0 to Maryland on Saturday afternoon down in College Park, Maryland.

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