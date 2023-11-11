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TKR TV: Rutgers Football HC Greg Schiano talks Iowa postgame

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RivalsRichie

Rutgers Football HC Greg Schiano talks with the media following today's loss to No. 22 Iowa out in Kinnick Stadium.

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