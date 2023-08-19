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TKR TV: Rutgers Football HC Greg Schiano talks final scrimmage of camp

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RivalsRichie

Rutgers Football head coach Greg Schiano spoke with the media today following the team's final scrimmage of training camp before they begin prep for the season opener versus Northwestern.

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