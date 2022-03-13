 TKR TV: Rutgers celebrates hearing its name called for NCAA Tournament
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TKR TV: Rutgers celebrates hearing its name called for NCAA Tournament

Chris Nalwasky • TheKnightReport
Beat Writer
@ChrisNalwasky

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Rutgers Men's Basketball didn't have to wait long to hear its name called to play in the NCAA Tournament.

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