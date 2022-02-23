 Rutgers Basketball HC Steve Pikiell talks Michigan postgame
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TKR TV: Rutgers Basketball HC Steve Pikiell talks Michigan postgame

Chris Nalwasky • TheKnightReport
Beat Writer
@ChrisNalwasky

Rutgers Basketball head coach Steve Pikiell talks to the media following the team's game against Michigan on Tuesday inside of Crisler Center.

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