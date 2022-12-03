News More News
{{ timeAgo('2022-12-03 21:32:51 -0600') }} basketball Edit

TKR TV: Rutgers Basketball HC Steve Pikiell talks Indiana postgame

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball head coach Steve Pikiell talks to the media following the team's victory over No. 10 Indiana inside of Jersey Mike's Arena.

To hear what coach Pikiell had to say, check out the video below.

HOLIDAY SALE - JOIN NOW & PAY $22 $22 FOR THE YEAR OR $1.83/MONTH!

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Hoops Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}