 TKR TV: QB Noah Vedral talks win over Temple, arrival of Wimsatt
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TKR TV: QB Noah Vedral talks win over Temple, arrival of Wimsatt

Chris Nalwasky • TheKnightReport
Beat Writer
@ChrisNalwasky

Rutgers quarterback Noah Vedral talks about the Scarlet Knights' season opening victory against Temple and more.

See what he had to see above.

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