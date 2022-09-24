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TKR TV: Iowa Football HC Kirk Ferentz talks Rutgers postgame

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Iowa Football HC Kirk Ferentz talks with the press following his team's 27-10 win over Rutgers tonight inside of SHI Stadium.

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