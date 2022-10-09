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TKR TV: Greg Schiano talks Sean Gleeson firing, Nunzio as new OC

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football head coach Greg Schiano met with the media tonight via video call to talk with the press about letting go of Offensive Coordinator Sean Gleeson and promoting Nunzio Campanile as interim Offensive Coordinator and Quarterbacks coach.

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