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TKR TV: Greg Schiano joins Rivals to talk National Signing Day

John Garcia Jr.
National Recruiting Analyst

Rutgers Football head coach Greg Schiano goes one on one with Rivals.com's John Garcia Jr. to break down the Scarlet Knights 2024 recruiting class this early signing period.


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