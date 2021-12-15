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TKR TV: Four-Star LB Anthony Johnson talks signing with Rutgers Football

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

Rutgers Football signee and four-star class of 2022 linebacker Anthony Johnson talks with Alex Gleitman down in Texas about signing with RFootball and more.

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